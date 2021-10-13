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13 октября 2021  13:37

Жители Москвы старше 65 лет смогут получить 10 тыс. рублей за вакцинацию

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Пенсионеры из Москвы вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию от коронавируса смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте главы администрации города.

«Правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от Covid-19. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Начиная с 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Ранее с 23 июня по 31 декабря 2021 года граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а позже завершат вакцинацию, смогут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье», в который входит все необходимое для поддержания здоровья.

С начала проведения акции подарочные наборы получили уже более 240 тысяч московских пенсионеров.

В пресс-службе мэра Москвы отметили, что с 12 октября 2021 года вместо подарочных наборов все желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для этого надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания, предоставив паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор

#москва #массовая вакцинация #Собянин Сергей
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