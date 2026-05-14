Жители Москвы, Башкортостана и Новосибирска заключили контракт в Бугульме

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Из Бугульмы на военную службу по контракту отправились четверо мужчин – жители Республики Башкортостан, Москвы и Новосибирска. Торжественная отправка состоялась сегодня со двора военного комиссариата города в присутствии родных, близких и почетных гостей.

Все мужчины подписали контракт с Министерством обороны РФ и после прохождения необходимой подготовки примут участие в специальной военной операции.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Жители Башкортостана направлены на комплектование войсковой части Южного военного округа. Житель Москвы отправился в часть Центрального военного округа, а житель Новосибирска – в войсковую часть Московского военного округа.

Военный комиссар Бугульминского района Рафаэль Миннетдинов отметил, что Татарстан сегодня предлагает одни из самых высоких единовременных выплат военнослужащим по контракту. По его словам, контрактники получают 2,5 млн рублей от правительства республики и 400 тыс. рублей из федерального бюджета через Министерство обороны РФ.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Кроме того, военнослужащим обеспечивают быстрое оформление документов, обучение, экипировку, а также поддержку семей. Как подчеркнули в военкомате, наличие боевого опыта не является обязательным – в Татарстане будущим бойцам помогают пройти подготовку и освоить необходимые навыки.

Ежемесячное денежное довольствие участников СВО составляет от 220 тыс. рублей.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Следующая отправка запланирована на понедельник, 18 мая, в 4:00. В этот день к местам службы отправятся как контрактники, так и бугульминцы, которые будут выполнять задачи в составе мобильных огневых групп. Они пройдут двухмесячные военные специальные сборы и займутся охраной объектов топливно-энергетического комплекса Татарстана и объектов жизнеобеспечения на территории республики.

Фото предоставлено Светланой Андреевой

(843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru . Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.Жителям других регионов нужно позвонить по номеруили по межрегиональному номеру кол-центра