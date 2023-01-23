Жители Московского района Казани больше чем на сутки останутся без воды

Ночью 25 января в ряд домов Московского района Казани прекратится подача воды. Отключение продлится более суток, предупреждает МУП «Водоканал».

Преимущественно оно затронет улицу Восстания. С 23.00 25 января по 9.00 27-го числа воды не будет в домах 82а, 82б, 84, 86, 86а, 87, 87а, 88, 89, 90, 90а, 90б, 91, 92, 92а, 93, 93а, 98, 99а (детдом), 100 (все корпуса), 102, 102а,в,г,е; 102 корп.1; 102а корп.1; 104, 104а,г,к; 106, 108, 108а,б, 110, 111, 112, 112а,б,в, 117, 119 (гостиница) и 121. Кроме того, отключат водоснабжение в домах 17а,б,в, 17в корп.2 (детсад №279) по улице Окольной и 37, 37а (детский сад №222) по улице Шамиля Усманова.

Как добавили в МУП, в ряде домов Кировского и Московского района возможно понижение давления воды. Их список опубликован на странице «Водоканала» во «ВКонтакте».

«Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60», — говорится в сообщении.