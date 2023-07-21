Жители могут предложить свои идеи для создания новых объектов на Казанке

Жители столицы Татарстана могут предложить свои идеи для создания новых объектов тактического урбанизма и экологичных решений для благоустройства будущих набережных Казанки. Тактический урбанизм подразумевает временные, маломасштабные и быстрореализуемые объекты, которые работают на улучшение городской среды.

«Это может быть временная навигация, лавочки, кормушки для птиц, поильники для животных, в том числе всё, что можно сделать из переработанного пластика. Например, недавно мы установили экокабинки для переодевания на набережной Казанки», — рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.

Заявки принимаются с 20 июля по 2 августа командой Стратегии развития Казанки в рамках серии экопросветительских мероприятий «Горожанин-ученый».

В описании проекта для реализации нужно указать его цель, идею, пользу для города и место расположения на территории будущего парка Казанки.

Третьего августа в 18.00 авторы представят свои идеи на воркшопе «Тактический урбанизм по принципам устойчивого развития» перед экспертами из Стратегии развития Казанки, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Казанского федерального университета и некоторых компаний.

Лучшие предложения будут отмечены подарками от партнеров проекта, а в дальнейшем могут быть реализованы вместе с компаниями — представителями устойчивого развития в Казани.