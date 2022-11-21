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Ру Тат
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Общество
21 ноября 2022  10:50

Россияне смогут сделать перерасчет платы за вывоз ТКО в многоквартирных домах

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С 1 марта 2023 года жители многоквартирных домов, которые временно не пользуются услугой вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), смогут сделать перерасчет. Услуга предоставляется, если владельцы отсутствуют более пяти календарных дней. Например, по причине отъезда в отпуск или командировку. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина России. 

Отмечается, что перерасчет получат не только жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, но и те, где для расчета учитывается площадь жилых помещений. Для этого небходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить документы, подтверждающие отсутствие. К примеру, туристические путевки или авиабилеты. 

#твердые коммунальные отходы #Общество #ЖКХ
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