Общество 18 апреля 2026 22:55

Жители Ленобласти первыми в России смогли обратиться в МФЦ без паспорта через MAX

Жители Ленинградской области первыми в России получили возможность обращаться в многофункциональные центры без паспорта с помощью платформы MAX, сообщила пресс-служба регионального правительства, передает РИА Новости.

В пресс-службе сообщили, что МФЦ Ленинградской области первыми в стране протестировали сервис «Цифровой ID» национального мессенджера MAX для идентификации заявителей без предъявления паспорта. Вскоре эту технологию планируют распространить на 15 областных МФЦ, в которых установлены биотерминалы.

Для создания цифрового профиля ID в MAX достаточно иметь зарегистрированную биометрию в Единой биометрической системе или загранпаспорт нового образца, добавили в сообщении.

