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Происшествия
24 мая 2022  11:10
Полина Шевчук

Жители Ленинградской области попались в Челнах с 3 кг синтетики

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В посту полиции «Тула-1» в Набережных Челнах автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находился 35-летний житель Ленинградской области, а рядом на пассажирском сиденье – 31-летний мужчина.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, при осмотре авто в багажнике под обшивной полицейские нашли шесть свертков с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в машине были спрятаны синтетические наркотики, общим весом 3 кг.

Водитель рассказал стражам порядка, что забрал наркотики во Владимире и вез их в Магнитогорск, где должен был продать. Пассажир иномарки знал о цели поездки.

Возбуждено уголовное дело. Водителя и пассажира на время следствия поместили под стражу.
 

#наркотики #наркокурьеры #МВД по РТ
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