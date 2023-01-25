Жители Лашманки хотят пустить средства самообложения на новую косилку и ремонт родника

Несколько лет назад на сходе жителей Лашманского сельского поселения Черемшанского района РТ звучали вопросы об отсутствии спичек в местном магазине. Однако сейчас их интересуют более масштабные задачи, заметил на сходе глава поселения Рафхат Фаттахов. Об этом сообщает газета «Наш Черемшан».

По его словам, в этом году средства самообложения пойдут на благоустройство родника Салимы эби в Лашманке, приобретение роторной косилки и другие задачи. В прошлом году жители собрали 446 тыс. рублей и получили софинансирование от республики в размере 1,784 млн рублей. Это позволило провести ремонт дорог, регулярно очищать их от снега, провести уличное освещение и направить средства на его обслуживание, отремонтировать родник «Тансык» в Амирове.

Фото: газета «Наш Черемшан»

«Проблемы возникают, но мы решаем их по возможности. Скажем, в летние месяцы на некоторые улицы не поступает вода. Здесь в первую очередь виноваты сами жители: если кто-то мучается без воды, то другие безмерно поливают огороды. О том, что амировскому пруду требуется ремонт, речь идет давно, наконец, в этом году эта проблема должна разрешиться», — заметил Фаттахов.

Глава сельского поселения озвучил ряд проблем, с которыми столкнулись населенные пункты. Это, к примеру, уменьшения численности населения — только за прошлый год убыль составила 58 человек. Из-за этого сокращается и поголовье скота, хотя государство и местные власти готовы оказывать фермерам всю возможную поддержку.

«Население стареет, а молодежь не желает заниматься животноводством», — подытожил он.

Несмотря на это, в поселении действуют 15 мини-ферм, часть жителей держит на подворьях по несколько коров, добавил начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия Мирзагит Гатин.

Кроме того, на мероприятии выступили и представители отдела территориального развития и жилищной политики исполнительного комитета района, отделения полиции, ветеринарного объединения, лесничества. В сходе граждан принял участие глава Черемшанского района Рамиль Айбатов.