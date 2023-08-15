Жители Лаишево жалуются на переполненные автобусы до Казани

Жители и гости Лаишево столкнулись с серьезной проблемой с рейсовыми автобусами. Поток дачников и туристов привел к тому, что билеты на автобус приходится покупать задолго до поездки, однако и это не гарантирует получение сидячего места, сообщает ГТРК «Татарстан».

Люди объясняют, что при отправке из Казани есть возможность купить билет онлайн и так забронировать место, однако в обратном направлении такая возможность не предусмотрена. В результате покупка превращается в лотерею.

«Сейчас как раз сезон, все едут на пляж в Камское море, соответственно, большой поток людей. Ну, из-за этого билетов гораздо меньше», — рассказала одна из пассажирок, которой осталось стоячее место.

Жители рассказывают, что от центрального автовокзала автобус отправляется полупустым, вторая часть билетов продается на южном автовокзале. Между ними расположена 21 остановка, на каждой из которых заходят люди и занимают стоячие места.

«Если брать билеты у автобуса всегда их можно взять, но ты будешь ехать стоя, а вот сейчас мы из Казани в Лаишево едем, то ты можешь взять билеты онлайн, как мы это сделали. А когда уже выезжаешь из Лаишево, то онлайн, к сожалению, нельзя, потому что автовокзал там не работает. Приходится приходить заранее, и чем раньше пришёл, то лучшие места выбрал», — поделился один из пассажиров.

Рейсы отправляются с 6 утра и курсируют с интервалом в два часа. Однако, как показывает практика, этого недостаточно. Время в пути составляет полтора часа, и многим пассажирам, стоящим в проходе, приходится непросто.