Жители Кукмора во второй день выборов смогли посмотреть фестиваль гармонистов

Фото: газета «Трудовая слава»

Во второй день выборов в Кукморе в парке отдыха имени Атласа Булатова состоялся фестиваль-конкурс гармонистов, в котором приняли участие ансамбли и отдельные исполнители со всего района. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

Мероприятие, посвященное Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан, проводится не впервые. Режиссер районного Дома культуры Рамиль Саляхутдинов отметил, что в последние годы фестиваль не проводился из-за пандемии, в этом году решили возродить добрую традицию.

На фестивале-конкурсе самодеятельные артисты исполнили песни, которые никого не оставили равнодушными. Среди участников также выбрали лауреатов и дипломантов конкурса.

«Я пришла проголосовать на избирательный участок, расположенный в Кукморской средней школе № 4. Услышав гармонь, завернула в парк. Оказывается, там такой замечательный концерт идет. Так талантливо играют, я будто в молодость вернулась. Огромное спасибо организаторам этого мероприятия!» — поделилась впечатлениями проживающая в Кукморе женщина по имени Марьям.

В списках избирателей по Кукморскому району значится 39313 человек, из них 524 человека будут голосовать впервые в своей жизни.