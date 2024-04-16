Жители коттеджного поселка Удачный снова пожаловались на проблемы с водоснабжением

Жители коттеджного поселка в Высокогорском районе вновь пожаловались на проблемы с водоснабжением. Об этом пишет «Вести Татарстан».

В прошедшие выходные сгоревший две недели назад насос в скважине водонапорной башни заменили, в результате в кранах должна была появиться вода, однако почти сразу произошел прорыв двух труб, из-за чего местные снова остались без воды.

Отмечается, что прорыв был устранен, но вода есть только в нескольких домах и течет тонкой струйкой. Жителям приходится ездить на родник в соседний поселок, но и тут их ожидают трудности: дорога в ямах и колдобинах.

В пятницу должен приехать грейдер — он разровняет дорогу, которой сейчас все пользуются, и заделает ямы.