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Жители коттеджного поселка Удачный снова пожаловались на проблемы с водоснабжением
Жители коттеджного поселка в Высокогорском районе вновь пожаловались на проблемы с водоснабжением. Об этом пишет «Вести Татарстан».
В прошедшие выходные сгоревший две недели назад насос в скважине водонапорной башни заменили, в результате в кранах должна была появиться вода, однако почти сразу произошел прорыв двух труб, из-за чего местные снова остались без воды.
Отмечается, что прорыв был устранен, но вода есть только в нескольких домах и течет тонкой струйкой. Жителям приходится ездить на родник в соседний поселок, но и тут их ожидают трудности: дорога в ямах и колдобинах.
В пятницу должен приехать грейдер — он разровняет дорогу, которой сейчас все пользуются, и заделает ямы.
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