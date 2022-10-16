Жители Кировского района Казани почти на сутки останутся без воды

18 октября в домах Кировского района Казани почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с подключением двух водопроводов, сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на «Водоканал».

С 9:00 18 октября до 6:00 19 октября будет прекращена подача воды по адресам: ул.Богатырева, 8 корп.1; ул.Болотникова, 7, 7а, 9, 11/1, 13а, 17а; ул.Лазарева, 1/11, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 13, 13 корп.1, 14а, 14а корп.1; ул.Музыкальная, 3и, 8, 13; ул.Репина, 3, 5, 7; ул.Серпуховская, 24; ул.Солнечная, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12а, 14, 16; пер.Солнечный, 1а, 4, 6а; ул.Токарная, 5.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.