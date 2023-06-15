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Общество 15 июня 2023 14:59

Жители Кировского района Казани на день останутся без воды

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В Кировском районе Казани на время отключат водоснабжение. Это связано с работами по замене запорной арматуры на водозаборе «32 Военный городок», сообщила пресс-служба «Водоканала».

22 июня с 9.00 до полуночи воды не будет в домах №№ 3, 33, 78, 173, 175, 179, 181, 182, 5, 32а, 105, 108, 157 по ул.32-й Военный городок.

Жители смогут набрать воду в специальных автоцистернах. Их будут размещать по заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

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