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Общество 5 июня 2023 15:34

Жители Кировского района Казани 6 июня останутся без воды

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Завтра с 9 утра и до 11 часов ночи в Кировском районе Казани отключат водоснабжение. Временные неудобства связаны с переврезкой водопровода. Об этом говорится в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов.

Так, без воды останутся жители поселка Залесный, проживающие на улицах Актюбинская, Алеутская, Алтынова, Болгарская, Варшавский переулок, Варшавская, Вьюжная, Ежевичная, Зимняя, Интернатная, Калиновского, Карпатская, Красноармейский переулок, Лесопарковый переулок, Лесопарковая, Молдавская, Окская, Паровозников, Пограничная, Полеская, Полоцкая, Родниковая, Селянская, Таганрогская, Тетюшская, Хибинская, Шварца.

Кроме того, водоснабжения отключат на Залесной — от дома № 1 до улиц Аккош, Аксакова, Актюбинская, Аксакова переулок, Актанышская, Выборная, Залесная, Лесной переулок, Новоселова, Ново-Осиновская, 2-я, 3-я, Ново-Осиновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Осиновская, Песенная, Прудная, Сафина, Славянская, Совхозный переулок, Ташлы, Узорная, Узорный переулок, Шавкат и пр.

Граждане могут оставить заявку на подвод автоцистерн с водой — МУП «Водоканал» будет принимать звонки по телефону +7 (843) 231-62-60.

#отключение воды
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