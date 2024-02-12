Жители Кировского и Московского районов Казани отправили в зону СВО 232 млн гумпомощи

В 2023 году Кировский и Московский районы Казани совместно направили в зону СВО семь фур гуманитарной помощи и 10 автомобилей на общую сумму 232 млн рублей. В сборах участвовали управляющие компании, предприниматели и неравнодушные жители, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Сергей Миронов.

Он также отметил, что под патронажем в районах находится 838 семей, за каждой закреплен ответственный сотрудник. Адресная помощь им оказывается по вопросам лечения, оснащения школьными принадлежностями, одеждой.

«Летом в Кировском районе на ул. Воровского открылся центр по отбору на контрактную службу “Батыр”, который обработал 1,6 тыс. обращений, было заключено 968 контрактов. Кроме того, в здании ДК Химиков открыт центр “Защитник Отечества”, куда обратились более 6,7 тыс. человек по вопросам медицинской помощи, социальной реабилитации, психологической поддержки, обучения и трудоустройства», – отметил Миронов.

За время проведения СВО десять жителей Кировского и Московского районов были награждены орденами и медалями: 1 человек – медалью «За отвагу», 3 – орденами «За заслуги перед Отечеством» и 6 – орденами Мужества.