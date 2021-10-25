Жители Кировского и Московского районов Казани больше чем на сутки останутся без воды

В ряде домов Кировского и Московского районов Казани ожидается отключение воды и понижение ее давления, предупреждает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Причина временных неудобств — переврезка вынесенного участка водопровода. Так, на это время — с 23.00 26 октября до полудня следующего дня — без воды останутся жители некоторых домов по улицам Болотникова, Лазарева, Музыкальная, Окольная. В числе зданий, подпадающих под отключения, — два детских сада — №288 и 334, а также ЗАГС и больница №2.

Полностью водоснабжение прекратится по улицам Лебяжья, Ново-Светлая, Репина, Светлая, Серпуховская, Солнечная, Солнечный переулок, Токарная.

В то же время давление воды будет понижено по улицам Бакалейная, Баруди, Батыршина, Блюхера, Васильченко, Воровского, Восстания, Восход, Гагарина, Декабристов, Академика Королева, Краснококшайская, Кулахметова, Лебяжья, проспекту Мухамедьярова, а также Низовой, Окольнаой, Петрова, Полевой, Повстанческой, Сабан, Серова, Хасана Туфана, Соловецких Юнг, Шамиля Усманова, Фабричной, Фрунзе и Энергетиков.

Помимо этого, давление воды планируется понизить по улицам Большая Мухаметшина, Луговая, Малая Мухаметшина, Чкалова.

С номерами домов, подпадающих под эти меры, можно ознакомиться на сайте kzn.ru.

В пресс-службе «Водоканала» уточнили, что жители данных домов могут обратиться в МУП для подвоза воды. Автоцистерны планируется размещать в соответствии с поступающими заявками. Номер для обращений — +7(843)231-62-60.