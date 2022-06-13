Жители казанского поселка Кукушкино на время останутся без газоснабжения

Ряд частных жилых домов в поселке Кукушкино Приволжского района Казани в среду, 15 июня, останется без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отключение будет вызвано работами по замене газораспределительного пункта, уточнили в ЭПУ «Казаньгоргаз».

С 8 часов 15 июня и до окончания работ 16 июня газа не будет в части зданий, расположенных по улицам 1-я Столбищенская, Загородная, Кисловодская, Кукушкинская, Оранжерейная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Прогонная, Продольно-Кукушкинская, Проселочная, Теньковская и Услонская, а также в переулке Кисловодский. Полный список опубликован на портале мэрии.

Жителей домов просят на время проведения работ закрыть краны перед газовыми приборами. При их повторном пуске следует проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ в жилье сотрудникам эксплуатационной газовой службы.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) и 112.