Жители казанского поселка Алтан перекрыли дорогу для водителей

В соцсети появилась фотография бетонного блока, который установлен на одной из улиц поселка Алтан и полностью перекрывает возможность проезда. На импровизированном ограждении и надпись: «Проезда нет» Частная территория!».

Фото: © соцсети

По рассказам жителей, на такой шаг они пошли из-за автомобилистов, которые пытаются схитрить и объехать пробку в сторону Салмачей через их поселок.

Однако, в соцсетях не все поддержали жителей Алтана. Многие говорят о том, что такая преграда может стать фатальной в случае пожара или же приезда скорой помощи.

