Жители казанского поселка Абу-Даби на время останутся без газоснабжения

Ряд частных жилых домов в поселке Абу-Даби Советского района Казани завтра, 7 июня, останется без газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отключение будет вызвано капитальным ремонтом газораспределительного пункта, уточнили в ЭПУ «Казаньгоргаз».

С 8 часов 7 июня и до окончания работ 8 июня газа не будет в части зданий, расположенных по улицам Автодром, Букетная, Волшебная, Миннахметова, Овражная, Светлая, Тынлык, Ханская, Хрустальная и Яктынлык. Полный список домов опубликован на портале мэрии.

Жителей домов просят на время проведения работ закрыть краны перед газовыми приборами. При их повторном пуске следует проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе и обеспечить доступ в жилье сотрудникам эксплуатационной газовой службы, напомнили в Комитете ЖКХ.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны, открыть окна или форточки для проветривания, покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 104 (с мобильного) и 112.