Жители казанских поселков просят выдать им школьные автобусы

Жители поселков на окраине Казани просят мэрию города дать им школьные автобусы. Так, люди, проживающие в Константиновке, ждут транспорт для детей уже не первый год, пишет газета «Республика Татарстан» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы РТ.

Уточняется, что в октябре 2023-го сотрудники мэрии обследовали два новых маршрута из Константиновки и Самосырово до лицея №185. Сейчас эти маршруты уже согласовали в комиссии и работают над паспортами маршрутов, а также ищут перевозчика.

Еще в мэрии назвали причину отсутствия школьного автобуса до школы №57. Дело в том, что Горьковское шоссе, через которое ранее проходил маршрут данного автобуса, ремонтируют. Однако, как только ремонтные работы завершат, сотрудники обследуют маршрут и возобновят езду общественного транспорта.