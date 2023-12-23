Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жители Казани зажгли свечи в поддержку людей, борющихся с раком
В казанском парке Урицкого прошел марш «Зажги надежду». Цель мероприятия – показать, что никто не застрахован от онкологии, но каждый может быть предупрежден. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе организаторов акции – межрегиональной автономной некоммерческой организации «Мы вместе – Без бергэ».
Акцию открыли праздничным благотворительным концертом, казанские артисты исполнили вокальные и танцевальные номера.
Параллельно с концертом прошла благотворительная ярмарка, на которой можно было приобрести товары, сделанные руками пациентов, которые борются с раком.
После участникам мероприятия выдали стеклянные фонарики трех цветов со свечами внутри. Золотые фонари зажгли те, кто потерял близких или друзей из-за онкологии, белые — те, кто сейчас лечится от онкологических заболеваний или находится в ремиссии, красные — все, кто помогает бороться с заболеванием: медики, родственники, друзья.
Девиз акции «Когда мы идем – рак отступает».
Идею проведения такого мероприятия подала Веста Шевченко, выпускница КФУ. В сентябре 2016 года девушка переехала в Канаду, а вскоре ей поставили диагноз лимфома Ходжкина четвертой степени. Там девушка приняла участие в марше Light the night в поддержку людей с онкологическим диагнозом.
«Так совпало, что эта акция проходила на следующий день после моей второй химиотерапии. Идея зажечь и пронести свой огонек надежды, увидеть тех, кто пережил болезнь, очень меня воодушевила, и мне непременно захотелось поучаствовать в этой акции», — рассказала она тогда на странице межрегиональной автономной некоммерческой организации «Мы вместе – Без бергэ».
Через два года после постановки диагноза Весты не стало, девушке было 24 года. Позднее организация решила провести такую акцию в Казани.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»