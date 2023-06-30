Жители Казани жалуются в «Народный контроль» на свалки мусора на улицах города

Фото:uslugi.tatarstan.ru

Несколько жалоб о свалках мусора поступили сегодня от жителей Казани в сервис «Народный контроль» на портале Госуслуг РТ.

Автор одной из них прислал фотографии свалки, которая образовалась после сноса гаражей и ремонта дороги около дома №12 на улице Хлебозаводская. Ответственность за решение проблемы в сервисе возложили на Минэкологии РТ.

Кроме того, жители попросили обратить внимание на гору мусора на тротуаре возле торгового центра «Гулливер» на проспекте Ямашева. Ответственной за решение данной заявки назначена администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.