news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 30 июня 2023 15:35

Жители Казани жалуются в «Народный контроль» на свалки мусора на улицах города

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Фото:uslugi.tatarstan.ru

Несколько жалоб о свалках мусора поступили сегодня от жителей Казани в сервис «Народный контроль» на портале Госуслуг РТ.

Автор одной из них прислал фотографии свалки, которая образовалась после сноса гаражей и ремонта дороги около дома №12 на улице Хлебозаводская. Ответственность за решение проблемы в сервисе возложили на Минэкологии РТ.

Кроме того, жители попросили обратить внимание на гору мусора на тротуаре возле торгового центра «Гулливер» на проспекте Ямашева. Ответственной за решение данной заявки назначена администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Фото: uslugi.tatarstan.ru

#Казань #мусор #жители #жалоба
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное