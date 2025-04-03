Жители Казани жалуются на жару в квартирах и высокие счета за отопление

В Казани в последние дни наблюдается повышение температуры в квартирах, где термометры показывают до +27 градусов. Жители города вынуждены открывать окна нараспашку, чтобы хоть как-то снизить жару, однако платят за отопление по-прежнему, как и раньше. В некоторых случаях счета за отопление составляют половину общей суммы в квитанциях, сообщает ТНВ.

На фоне этого начали высказываться предложения завершить отопительный сезон, но эксперты утверждают, что делать это пока рано. Вопросы по избыточному теплу в квартирах адресуют управляющим компаниям, которые могут регулировать температуру в жилых помещениях.

Одной из жительниц Казани, Валентине Шарафутдиновой, температура в квартире не нравится, особенно с учетом того, что за отопление ей приходится платить 4 000 рублей при общей квартплате в 10 000. Она жалуется, что, несмотря на жару в помещении, ее все равно заставляют оплачивать отопление.

Жители разных районов города также отмечают неудобства из-за жары в квартирах. Некоторые из них сообщают, что температура достигает 30 градусов, что затрудняет дыхание. Роберт Гилязетдинов, например, утверждает, что жар в квартире снижает иммунитет.

В управляющей компании Московского района пояснили, что избыточное тепло может быть связано с близким расположением квартир к распределяющим трубопроводам. Для таких случаев они рекомендуют использовать вентили на батареях или обращаться за ручной настройкой. В некоторых домах установлены автоматизированные системы регулирования отопления.

Госжилинспекция также подтвердила, что в квартирах должна поддерживаться температура не выше 18 градусов, а в угловых помещениях – не более 20. Если температура превышает эти нормы, жильцы могут требовать перерасчет за перетоп. Для этого необходимо зафиксировать нарушение, вызвать инспектора и добиться привлечения управляющей компании к ответственности.

В Казани большинство домов оснащены узлами погодного регулирования, но около 2 000 домов требуют ручной настройки отопления. В Комитете ЖКХ сообщили, что управляющим компаниям уже дали указания провести настройки, но отопительный сезон завершать пока не планируется. Прогнозы синоптиков предполагают похолодание, и, если тепло сейчас отключить, вернуть его будет технически сложно.