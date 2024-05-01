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Жители Казани жалуются на сомнительный круглосуточный бар на ул. Энергетиков
В Казани из дома №3 на улице Энергетиков убрали бар, который славился сомнительной репутацией. Но, как выяснилось, общепит работал на том же месте просто под вывеской «Ресторан». В итоге местные жители до сих пор страдают от шума, создаваемого в заведении, пишет ГТРК Татарстан.
По словам жильцов, бар работает круглосуточно и мешает жить уже много лет. Неадекватные граждане выходят из рюмочной и ходят по двору невменяемые, не зная, куда идут, делится местная жительница Лидия Гиниятуллина.
При этом в заведении предоставляют не только «разливные», но и развлекательные услуги. Например, там есть игровые автоматы. Причем в так называемом «ресторане» в действительности нет ни окон, ни меню, ни официантов, а в самом помещении «царит» ужасный запах, рассказывает другой местный житель Кирилл Гиниятуллин.
Интересно, что лицензия у «24-ки» действительно есть, но есть и нарушения. Как рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев, там нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений. Все это уже прописали в документах и направят в Роспортебнадзор по РТ, заверили в ведомстве.
Также сами местные жители собрались пожаловаться на бар мэру Казани Ильсуру Метшину. Жильцы не оставляют надежды, что круглосуточные похождения удастся прекратить.
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