Жители Казани «вывезли» трафик за город

Казанцы стали чаще пользоваться интернетом на природе — за год на 40% вырос мобильный трафик на территориях садовых товариществ. Отдыхающие любят посидеть в YouTube, Telegram и «ВКонтакте». Информацией поделились аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные с базовых станций, расположенных вблизи дачных массивов республики.

Каждые выходные потребление интернет-трафика на загородных участках возрастает на 50% по сравнению с будними днями. Пиковые значения приходятся на послеобеденное время с 15.00 до 16.00 и вечерние часы с 20.00 до 21.00. Высокий уровень сигнала — дополнительное преимущество для тех, кто хочет побольше времени провести за городом. Наличие связи решает вопросы безопасности, а стабильный доступ в Сеть — работы, учебы и развлечений.

Более трети данных садоводы расходуют на видеоплатформах, в основном за просмотром коротких роликов на YouTube. 12% дачники тратят в мессенджерах, чаще в Telegram и 9% — в соцсетях, самая популярная — «ВКонтакте».

Специалисты оператора учли растущую сезонную активность и, улучшая качество сети, уделили особое внимание садовым кооперативам. Новые базовые станции весной-летом появились в жилых и дачных массивах Авиастроительного и Приволжского районов Казани.

Последнее улучшение связи коснулось поселка Старое Победилово, где расположены частные дома, ведётся новая коттеджная застройка, а рядом находятся садово‑дачные товарищества. Теперь жители поселения и владельцы участков в СНТ «Роса», «Геолог» «Наука», «Залив» и ближайших садов могут созвониться по видеосвязи, найти полезные советы по выращиванию овощей и фруктов, узнать новости и отдохнуть за просмотром фильмов в онлайн-кинотеатрах.

«В теплое время года жители республиканской столицы предпочитают проводить досуг и отпуска в летних домах, что приводит к увеличению нагрузки на мобильную сеть в районах садоводства. Мы расширили покрытие в первую очередь там, где видим высокую потребность в услугах связи. После проведенных работ абонентам стало значительно проще делиться результатами урожая с близкими», — прокомментировал Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

В результате расширения покрытия сети, абонентам стали доступны звонки через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает чистый звук и мгновенное соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом. Реклама. ПАО «МегаФон»