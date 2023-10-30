Жители Казани высадили с волонтерами СИБУРа более 200 деревьев в ЖК «Салават Купере»

Фото: © пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Более 200 саженцев-крупномеров высадили корпоративные волонтеры СИБУРа и городские экоактивисты на территории жилого комплекса «Салават Купере» в Казани. Мероприятие прошло в рамках лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула» совместно с администрациями Кировского и Московского районов, управляющей компанией «Жилищный фонд», а также Государственного жилищного фонда при Раисе Республики Татарстан.

К посадке присоединились жители района, сотрудники «Казаньоргсинтеза» и «СИБУР-РТ» с семьями, а также активисты экологических организаций. Всего в акции приняли участие порядка 100 человек.

Как отметил руководитель по экологии «Казаньоргсинтеза» Ильнар Мухаметшин, ЖК «Салават Купере» является для предприятия важной точкой на карте Казани. «Здесь живут наши близкие соседи, сотрудники “Казаньоргсинтеза”», – пояснил он.

Мухаметшин напомнил, что в прошлом году также в партнерстве с управляющей компанией и администрацией района, с участием жителей были высажены деревья и кустарники на другой площадке жилого комплекса. «Сейчас мы видим, что эта акция становится доброй традицией. Сегодня мы продолжаем реализацию большой лесоклиматической программы СИБУРа “Зеленая формула”, направленной на снижение климатического воздействия и сохранение благоприятной экологической обстановки в городах присутствия компании через высадки саженцев», – сказал он и поблагодарил всех участников, которые прибыли на акцию. «Сажая деревья вместе, мы бережем окружающую среду и создаем лучшие условия для жизни для нас самих и будущих поколений», – сказал Мухаметшин.

Мастер-класс перед посадкой крупномеров для участников акции провел машинист компрессорных установок «Казаньоргсинтеза» Евгений Полинов, который в свободное от работы время увлекается лесоводством. Он отметил, что посадка деревьев поздней осенью благоприятно сказывается на их приживаемости и дальнейшем росте и жизнеспособности. Так, в день посадки в Казани выпал снег, который практически сразу растаял. Евгений Полинов подчеркнул, что снежный покров не мешает посадке, а скорее способствует приживаемости растений, поскольку деревья переходят в состояние покоя. Это наиболее благоприятное время для манипуляций, ведь в таком состоянии не наносится вред корням и самому посадочному материалу. Полинов также добавил, что главное – не забывать ухаживать за посаженными растениями.

Директор управляющей компании «Жилищный фонд» Эдуард Ибрагимов добавил, что приоритетом в работе УК является создание комфортных условий для жителей. Он поблагодарил СИБУР за внимание и бережное отношение к окружающей среде.

Участники акции оценили дружественную атмосферу, которая царила на площадке, и отметили важность проведения таких экологических мероприятий в будущем.

Добавим, что аналогичная акция по посадке деревьев была организована и в Приволжском районе Казани.

Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» направлена на снижение климатического воздействия. Согласно Стратегии в области устойчивого развития компания планирует посадить не менее пяти миллионов деревьев в регионах присутствия до 2025 года. Программа включает массовые посадки саженцев, проведение волонтерских акций, сотрудничество со школьными лесничествами и уход за высаженными деревьями. Всего с начала программы «Зеленой формулы» с 2022 года в Кировском районе Казани высажено более 500 молодых и взрослых деревьев. Волонтерами была озеленена территория жилого района «Салават Купере», а также детских садов №№80 и 101.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»