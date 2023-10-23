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Жители Казани выплатили более 1 млрд рублей имущественного налога
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Жители Казани оплатили свыше 1,1 млрд рублей имущественных налогов, или 30% от общей суммы по городу. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник финансового управления исполкома столицы РТ Ирек Мухаметшин.
«Транспортный налог поступил в объеме 563 млн рублей, налог на имущество физических лиц – 442 млн рублей, земельный налог – 143 млн», – рассказал он.
Мухаметшин также напомнил, что оплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря этого года.
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