Жители Казани выбрали Savin Family лучшим жилым комплексом города

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

8 февраля в Казани на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» мэр Ильсур Метшин назвал победителей конкурса-смотра на лучшие архитектурные и градостроительные решения столицы Татарстана. ЖК Savin Family стал победителем в двух номинациях — «Лучший жилой комплекс» и «Выбор горожан».

Награждение состоялось в новом здании театра им. Галиасгара Камала. В этом году на участие в конкурсе поступило более 180 заявок. Лауреаты представлены в трех категориях: реализованные объекты, нереализованные проекты, но согласованные городом, а также нереализованные и пока несогласованные идеи. Победителей, помимо экспертного жюри, также определяли жители Казани с помощью народного голосования. Во время работы форума «Казаныш» группа компаний «Садовое кольцо» представила красочный стенд, посвященный проекту Savin Premier — премиальному жилому комплексу, который финализирует застройку Ново-Савиновского района. Стенд осмотрела делегация по главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В нее вошли мэр Казани Ильсур Метшин, главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие.

Визитной карточкой ЖК Savin Premier стали стильные перевернутые арочные окна. Коричнево-терракотовый корпус здания в стиле ар-деко безупречно дополняет набережную. Инфраструктура комплекса предусматривает приватный парк на стилобате, тренажерный зал, коворкинги, клубные зоны с библиотекой и камином, а также бьюти-коворкинг.

Фото: пресс-служба ГК «Садовое кольцо»

Автор ландшафтного дизайна территории — международное бюро WOWHAUS. Оно известно своими знаковыми проектами — благоустройством театра Камала и парка Черное озеро в Казани, а также Парка Горького в Москве. Дизайн лобби и холлов Savin Premier разработало именитое бюро Олега Клодта, которое специализируется на проектировании общественных пространств в премиум-сегменте. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован в 2025 году, и он станет завершающим этапом формирования квартала Savin City, подчеркивая его статус как одной из самых престижных локаций столицы Татарстана.

«Наша компания формирует современные городские кварталы, стремясь создать гармоничную среду для жизни людей. Мы учитываем уникальные особенности каждого места, стремясь бережно интегрировать новые объекты в существующее архитектурное пространство. Это позволяет не только сохранить историческую ценность локации, но и привнести свои свежие идеи и современные технологии. Мы рады, что профессионалы отрасли и жители Казани отметили наши усилия престижной наградой», ― прокомментировал коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

Форум посетили представители сферы архитектуры и градостроительства из разных уголков и муниципалитетов стран БРИКС+, ректоров вузов, в которых обучаются 680 тысяч студентов.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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