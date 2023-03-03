Жители Казани впервые сформировали общественный совет «Казаньоргсинтеза»

Жители Казани впервые сформировали общественный совет ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в холдинг СИБУР) и провели его первое заседание. В состав совета вошли врачи, преподаватели, экологи, ученые и священнослужители, а также представители городских и республиканских властей.

Общественный совет создан, чтобы сделать максимально прозрачными механизмы общественного контроля деятельности предприятия и вывести диалог между его руководством и жителями Казани на качественно новый уровень.

«Для многих исторически сложилось впечатление, что „Казаньоргсинтез“ находится за забором, это отдельное какое-то государство и никто не знает, что происходит внутри. Сейчас мы эти границы растворили. Мы открыты, мы хотим вместе созидать. Каждый, кто посетит производство, будь то член общественного совета или промышленный турист, должен уехать, понимая роль и важность деятельности нашего предприятия. Наша цель — добропорядочное соседство и открытый диалог», — подчеркнул генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

Перед тем как собраться за круглым столом для проведения первого заседания, участники совета проехали с экскурсией по производственной площадке. Гости смогли пообщаться с сотрудниками и получить ответы на интересующие их вопросы. Вторая часть мероприятия прошла в формате «вопрос-ответ». Айрат Сафин рассказал участникам совета об итогах работы «Казаньоргсинтеза» в 2022 году — это первый полный год работы предприятия в составе группы СИБУР. По итогам прошлого года предприятие увеличило объем производства на 6%, что позволило отправить в республиканский бюджет 8.8 млрд рублей — на 2 млрд больше, чем за 2021 год.

Многие вопросы на заседании касались вопросов экологии. Присутствующие шаг за шагом смогли развеять —по крайней мере, для себя — распространенные мифы о работе предприятия.

«Я ехал сюда с ошибочным мнением о „Казаньоргсинтезе“. Запахи, свечение, шум для меня были связаны с работой этого предприятия. Мнение изменилось кардинально. Очень важно, чтобы люди своими глазами видели это всё, чтобы не было недопонимания», — заметил, в частности, протоиерей Алексий Державин, настоятель Богоявленского собора.

«Я житель Кировского и Московского районов с сорокалетним стажем. Сейчас у меня ощущение, будто я в параллельной реальности, потому что все эти годы было ощущение, что завод — это вещь в себе, государство в государстве. Спасибо предприятию за этот правильный вектор, который они приняли. Мы видим, что меняется отношение к людям, к медиа, и то, что у нас появился канал открытого диалога, это очень хорошо», — подчеркнул в свою очередь Сергей Магданов, руководитель YouTube-проекта «ТатарстанДа».

Руководитель по экологии предприятия Ильнар Мухаметшин рассказал, какой вклад оно вносит в инвестиционные проекты по экологии. За последние пять лет в комплекс водоподготовки инвестировано 1,3 млрд рублей. Это позволило обеспечивать питьевой водой не только само предприятие, но и жителей ЖК «Салават купере». При этом эколог заверил, что «Казаньоргсинтез» имеет запасы питьевой воды для обеспечения растущих потребности нового микрорайона.

Запущен процесс модернизации очистных сооружений. На эти цели в 2023 году планируется потратить 221 млн рублей. Продолжает вкладываться предприятие и в развитие политики открытости, в этом году в Авиастроительном районе будет установлен новый стационарный пост мониторинга воздуха стоимостью более 30 млн рублей.

Генеральный директор городской клинической больницы №12 Казани и депутат Государственного Совета РТ Рамиль Ахметов отметил: «Как врач скажу — когда идет отравление, первую дозу получают те, кто находится рядом, на предприятии. Так вот, у нас в 12-й городской больнице работает республиканский центр профпатологии. По результатам его работы могу сказать: количество заболеваний, связанных с болезнями легких, хронической интоксикацией, с болезнями почек, которые возникают при хроническом отравлении фенолами, препаратами химии, — их практически нет. Что свидетельствует о высочайшем уровне внимания на предприятии к безопасности и защите окружающей среды».

Члены общественного совета уже на первом заседании выступили с конструктивными предложениями. Руководитель общественного движения «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова обратила внимание на то, что сейчас нет в возможности в открытом доступе получать результаты мониторинга воздуха, который производит «Казаньоргсинтез», а жители города заинтересованы в получении такой информации в режиме реального времени, поэтому попросила руководство предприятия проработать этот вопрос.

Большой интерес вызвал промышленный туризм, который развивает в своих стенах химическое предприятие. Имам мечети «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов предложил организовать экскурсии для прихожан, а заместитель декана факультета иностранных студентов КГМУ Гульназ Хуснутдинова — для своих студентов, приехавших из-за рубежа. На предприятии заверили, что экскурсии доступны для любого желающего, в том числе имеется возможность проводить их на английском языке.

Руководитель YouTube-проекта «ТатарстанДа» Сергей Магданов предложил создать чат-бот или специальный канал, где члены общественного совета могли бы оперативно решать возникающие вопросы.

«„Казаньоргсинтез“ много говорит о добропорядочном соседстве, открытости. Мы видим реальные результаты этих разговоров. Мы не просим предприятие о помощи, оно само предлагает нам идеи по улучшению нашего района, сажает деревья, развивает социальные проекты. Уверен, и это новое начинание в виде общественного совета даст свои позитивные плоды», — резюмировал заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Руслан Забиров.

Общественный совет «Казаньоргсинтеза» будет собираться раз в квартал. Планируется, что помимо текущих вопросов с участниками совета будут также обсуждаться проекты и перспективные планы развития городской среды.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза».