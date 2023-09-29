Жители Казани вновь бьют тревогу из-за строительных работ в роще на улице Гаврилова

Многострадальной роще на улице Гаврилова, за сохранение которой длительное время боролись экоактивисты и местные жители, вновь угрожают строительные работы.

Как выяснила корреспондент газеты «Республика Татарстан», трактора на участок загнала некая ООО «ВОСВОД Плюс». Фирма планирует построить здесь причал и организовать прокат катамаранов.

В мэрии столицы Татарстана также были удивлены началом строительных работ, там отметили, что узнали о них от активистов.

«Город заинтересован в том, чтобы защитить зеленую зону недалеко от ул. Гаврилова. Для этого ей был присвоен статус особо охраняемой природной территории. У города есть четкое видение того, какой должна быть эта территория: зеленая рекреационная зона с сохранением на ней природного заповедника», — сообщили корреспонденту «РТ» в пресс-службе мэрии Казани.