Жители Казани в 1,7 раза чаще стали интересоваться машино-местами

Казанцы почти в два раза чаще стали интересоваться машино-местами, сообщают аналитики платформы «Авито-Недвижимость».

«Во многом данная тенденция связана с тем, что в больших городах идет активный процесс сноса гаражно-строительных кооперативов, что снижает спрос на них со стороны потенциальных покупателей и поддерживает интерес к машино-местам, который стабильно демонстрирует высокую устойчивость», — отметил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Эксперты отмечают, что в III квартале спрос на покупку машино-мест в России увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению с предыдущим кварталом этого года рост составил 26%. В Казани за год спрос на них вырос в 1,7 раза, или на 39%, за квартал.

При этом интерес к гаражам у россиян растет более умеренно: на 8% за год и на 15% — за квартал. На темпы увеличения спроса не оказала значительного влияния и «гаражная амнистия», запущенная государством с 1 сентября 2021 года.

«Лидером среди российских городов по темпам увеличения спроса на гаражи в III квартале стал Красноярск, где по сравнению с прошлым годом интерес к ним вырос в полтора раза год к году (III кв. 2021 г. к III кв. 2020 г.). Наиболее заметная квартальная динамика была отмечена в Иркутске — +37% и Томске — +32% (III кв. 2021 г. к II кв. 2021 г.). В Казани интерес к гаражам увеличился на 6% год к году и на 12% — за квартал», — говорится в сообщении.

В столице Татарстана средняя цена гаража составила 330 тыс. рублей (+14% год к году), а машино-места — 480 тыс. рублей (+12%).