Жители Казани сняли на видео, как в приюте в кузов «КАМАЗа» грузят мертвых собак

В соцсетях появилось видео, сделанное жителями поселка Мирный. На кадрах видно, как на территории приюта «Зооцентр» в кузов грузовика закидывают тела мертвых собак.

Как рассказала ИА «Татар-информ» автор видео Диана, сделать шокирующую запись им с супругом удалось совершенно случайно.

«По вечерам мы с мужем катаемся на велосипедах по небольшой дорожке, которая уходит в лес. В этот раз чуть сменили маршрут, заехали на кладбище. Тут услышали громкие звуки, из любопытства решили посмотреть. Даже не предполагали, что станем свидетелями такого», — поделилась с агентством Диана.

По словам девушки, на площадке позади приюта стоял грузовик, а наверху в кузове – мужчина. Он раскидывал и утрамбовывал тела мертвых собак, а другой мужчина засыпал сверху с помощью небольшого погрузчика еще тела животных.

«Там целый ковш мертвых псов был, а кузов большегруза был почти заполнен. Куда они их будут вывозить – неизвестно», – продолжила рассказ Диана.

Кроме того, девушка рассказала, что переехала в поселок около двух лет назад. Уже тогда заметили неприятный запах, похожий на стухшее мясо. Запах изредка становился чуть слабее, а иногда был такой, что вызывал резь в глазах.

«Долго думали с соседями, от чего может быть такая вонь. Грешили на производство неподалеку. Но сейчас я почти уверена – невыносимый запах исходит от тел мертвых животных. Страшнее всего, что трупы животных будут привлекать полчища крыс. А это антисанитария, болезни», – отметила Диана.

Сейчас историей с грузовиком мертвых собак заинтересовались зооволонтеры и просто неравнодушные жители города.