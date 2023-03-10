Жители Казани сняли на видео бобра на реке Нокса

Жители Казани сняли на видео бобра, который гулял по берегу реки Нокса. Видеозапись разместили в городских телеграм-каналах.

По словам автора ролика, видео было сделано неподалеку от ЖК «Весна». На кадрах видно, как грызун неторопливо ходит вдоль воды, подбирая то одну, то другую палку.

В комментариях к видео пишут, что появление бобра говорит о наступлении весны.



