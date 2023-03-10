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Руc Тат
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Происшествия 10 марта 2023 08:21

Жители Казани сняли на видео бобра на реке Нокса

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Жители Казани сняли на видео бобра, который гулял по берегу реки Нокса. Видеозапись разместили в городских телеграм-каналах.

По словам автора ролика, видео было сделано неподалеку от ЖК «Весна». На кадрах видно, как грызун неторопливо ходит вдоль воды, подбирая то одну, то другую палку.

В комментариях к видео пишут, что появление бобра говорит о наступлении весны.

#дикие животные #Казань
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