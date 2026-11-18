Мэрия Казани запустила цифровой сервис, где жители города смогут заработать на уборке снега. Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя аппарата мэрии Казани, начальник управления кадровой политики Ирина Бочкова.

«Мы запустили новый сервис на платформе «Авито. Подработка», где есть возможность выбрать смену и работу рядом со своим домом и поучаствовать в уборке улиц, тем самым заработать деньги», – сообщила она.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно быть самозанятым, зайти в приложение и выбрать нужную смену и локацию. Уже начали тестирование системы. Пока там можно заняться уборкой листьев. Стандартная ставка там сейчас – 500 рублей в час. Однако когда дело будет касаться уборки снега, оплата будет выше.