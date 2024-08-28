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Общество 28 августа 2024 14:42

Жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку: называем дату и место приема

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В субботу, 31 августа, жители и гости Казани смогут прийти в парк «Крылья Советов» и сдать сырье на переработку. Прием организуют в рамках фестиваля разумного потребления «КультТорг», который продлится с 12 до 19 часов.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, для последующей переработки принимаются бритвенные станки, ручки, фломастеры, пластиковые крышки и трубочки от напитков, чистые тюбики от кремов и зубных паст, чеки от покупок в сложенном виде, фольга и другие предметы. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Также в этом парке в предстоящую субботу местные жители смогут посетить гаражную распродажу, гринмаркет и обменяться вещами.

#вторсырье #Казань #прием
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