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Жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку: называем дату и место приема
В субботу, 31 августа, жители и гости Казани смогут прийти в парк «Крылья Советов» и сдать сырье на переработку. Прием организуют в рамках фестиваля разумного потребления «КультТорг», который продлится с 12 до 19 часов.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, для последующей переработки принимаются бритвенные станки, ручки, фломастеры, пластиковые крышки и трубочки от напитков, чистые тюбики от кремов и зубных паст, чеки от покупок в сложенном виде, фольга и другие предметы. Полный список можно посмотреть по ссылке.
Также в этом парке в предстоящую субботу местные жители смогут посетить гаражную распродажу, гринмаркет и обменяться вещами.
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