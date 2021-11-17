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Экология
17 ноября 2021  01:37

Жители Казани смогут сдать старые покрышки на переработку

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Жители столицы Татарстана смогут сдать на переработку изношенные шины. Экоакция пройдет 21 ноября, сообщает пресс-служба мэрии Казани.  

«Покрышки примут только у физических лиц и при предъявлении QR-кода», – сказано в сообщении. 

Все собранные шины организаторы акции отправят в Тюлячинский район республики на переработку. Там их разделят на три части: крошку, текстильный и металлический корт. Далее крошку смешают с клеем и превратят в резиновые плиты, которые можно увидеть на детских площадках.

Акция пройдет с 11 утра до 2 часов дня на открытой парковке возле ТЦ «Мега».

#экоакция
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