Жители Казани смогут разработать концепции событий во дворах

15 и 17 декабря в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоится серия встреч «Гений места», посвященная переосмыслению двора как пространства и его событийному наполнению, сообщили «Татар-информу» в фонде «Институт развития городов РТ».

Участники дискуссии «Дворы как общественные пространства: нужны ли там события, если есть парки?» разработают концепции событий для таких территорий. Лучшая идея будет доработана с экспертами и получит финансирование на реализацию.

Идеями о том, надо ли активировать дворы и как это делать жителям вместе с сообществами и властью, поделятся директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова, руководитель исполкома Заинского района Эмиль Галеев, ведущий архитектор-градостроитель программы «Наш двор» Олег Гордиенко и другие.

17 декабря состоится воркшоп «Зимние события во дворах». На этом мероприятии участники будут разрабатывать в группах идеи зимних событий во дворах. Работу каждой группы будут сопровождать модераторы — парк-менеджер Дирекции парков и скверов Зиля Гумерова, специалист по работе с жителями Президентской программы «Наш двор» Ксения Самсонова и другие.

Затем группы представят концепции мероприятий экспертам. Лучшая идея будет доработана с командой программы «Наш двор», получит финансирование на реализацию и будет осуществлена уже этой зимой.

В состав экспертной комиссии войдут директор «Института развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина, куратор Президентской программы «Наш двор» Арина Петрова, директор экстрим-парка «УРАМ» Мария Крюкова и другие.