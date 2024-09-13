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Жители Казани смогут проверять штрафы через чат-бот в Telegram
Жители Казани теперь могут проверить наличие штрафов, в том числе за неоплату парковки, и за другие административные правонарушения через чат-бот в Telegram.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ, в чат-боте доступны фото вашей машины на месте нарушения, время его совершения, а также сроки для оплаты штрафа. На чат-бот можно подписаться, и тогда вы будете получать получать уведомления о новых взысканиях.
Найти постановление можно через госномер авто или номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Узнать подробнее о штрафе, можно введя и уникальный идентификатор начисления (УИН).
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