Жители Казани смогут прийти на юбилей «Черного озера» - парку 245 лет

Казанскому «Черному озеру» 13 июля исполнится 245 лет. Юбилейную дату отпразднуют обширной программой. Ожидается, что на празднике организуют лекции, акции от резидентов общественного пространства и выступление специального гостя, чье имя пока держат в секрете.

По данным дирекции парков и скверов столицы РТ, мероприятие начнется в 19:00. Вход свободный.

В первый раз «Черное озеро» упомянули во второй половине XVIII века, когда появился первый регулярный план Казани. Именно тогда впервые обозначили Черноозерский сад. В 1779 году появился сборник «Виды Казани»: там предложили угадать изображение Заозерской улицы с аллеей, усаженной деревьями вдоль озера.

При этом благоустраивать парк начали только через 50 лет после упоминания. Тогда же там очистили озеро, сделали главные аллеи.