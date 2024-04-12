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Жители Казани смогут поучаствовать в соревновании по спортивному ориентированию
В Казани в воскресенье, 14 апреля, организуют соревнование по спортивному ориентированию. Мероприятие пройдет на озере Комсомольском. К участию приглашают команды из двух человек: взрослый и ребенок до 12 лет или два подростка 12–18 лет.
По данным пресс-службы мэрии столицы РТ, перед стартом участникам расскажут о тонкостях ориентирования на местности и дадут пару «лайфхаков». Спикером станет кандидат в мастера спорта по спортивному туризму Константин Уманцев.
Само соревнование подразумевает, что участники будут на скорость находить все контрольные пункты, отмеченные на карте.
Зарегистрироваться на «спорт-ориентирование» можно по ссылке. Место и время встречи: главный вход к озеру, 11:00.
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