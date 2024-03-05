Жители Казани смогут послушать лекцию о правителе Золотой Орды

В среду, 6 марта, в столице РТ прочтут вторую лекцию совместного лектория «Миллиард.Татар» и Института истории им. Ш.Марджани, посвященную основателю Золотой Орды Бату. Спикером на лекции станет доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник вышеназванного ВУЗа Искандер Измайлов.

Отметим, что лекцию организуют в офлайн-формате. Начало в 18:00. Участвовать в лекции могут все желающие, причем участие бесплатное. Однако для попадания на лекцию нужно зарегистрироваться на сайте.

Также уточняется, что выступление на лекции продлится около 40 минут, остальные полчаса эксперт будет отвечать на вопросы слушателей.