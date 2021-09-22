Жители Казани смогут попробовать «Благотворительный плов» у театра кукол «Экият»

24 сентября в Казани состоится акция «Благотворительный плов», участники которой смогут приобрести порцию блюда за любую удобную им сумму, сообщает АНО «Добрая Казань».

Мероприятие пройдет у театра кукол «Экият». Плов в лучших традициях восточной кухни — с халяльной говядиной на четырех видах масел — для гостей приготовит исполнительный директор Гильдии поваров РТ Ильдар Такиулин.

Посетить мероприятие можно с 11 утра до часу дня. Организаторы сообщают, что все вырученные средства пойдут на реализацию благотворительных проектов.