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Ру Тат
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22 сентября 2021  06:20

Жители Казани смогут попробовать «Благотворительный плов» у театра кукол «Экият»

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24 сентября в Казани состоится акция «Благотворительный плов», участники которой смогут приобрести порцию блюда за любую удобную им сумму, сообщает АНО «Добрая Казань».

Мероприятие пройдет у театра кукол «Экият». Плов в лучших традициях восточной кухни — с халяльной говядиной на четырех видах масел — для гостей приготовит исполнительный директор Гильдии поваров РТ Ильдар Такиулин.

Посетить мероприятие можно с 11 утра до часу дня. Организаторы сообщают, что все вырученные средства пойдут на реализацию благотворительных проектов.

#благотворительность #благотворительная акция #плов
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