Жители Казани смогут обсудить, как сделать столицу РТ городом без отходов

28 августа в 19:00 в рамках программы «Городские модераторы» пройдет дискуссия «Казань без отходов: С чего начать и насколько это реально?», которую организуют вместе с УК «ПЖКХ». Обсуждение пройдет в амфитеатре у контейнерного центра Cube в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщают организаторы.

На дискуссии поговорят о том, может ли Казань стать городом без отходов, в каком случае отходы могут стать ресурсом для города, как вовлечь горожан к экологической ответственности и сократить количество бытового мусора.

Спикерами на мероприятии станут гендиректор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов, замруководителя мэрии Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, Искандер Гиниятуллин, основатель проекта по переработке вторсырья «Фракция» Дмитрий Купцов, организатор фестиваля «КультТорг», маркетолог и экоактивист Лилия Юсупова, а также сооснователь дизайн-студии Qullar Александр Николаев.

Эксперты поделятся со слушателями, какая инфраструктура уже есть в Казани для сортировки отходов, а какой не хватает, что такое циклическая экономика, какие проекты занимаются популяризацией экоосознанности, как устроен сбор отходов в столице РТ. Также гости смогут задать свои вопросы, поделиться своим вариантами решения проблем.

Вход свободный по регистрации.