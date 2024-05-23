Жители Казани смогут обсудить фильм «Ибн Фадлан»

В 18:00 28 мая, в Казани пройдет обсуждение фильма «Ибн Фадлан». Регистрация уже запущена, сообщает «Миллиард. Татар». Вход на встречу свободный.

Уточняется, что станет первой встречей в формате разбора кинофильма с историком Искандером Измайловым и режиссером картины Айназом Мухаметзяновым.

Чтобы принять участие в дискуссии, надо зарегистрироваться. Все подробности можно узнать в соцсетях издания.

Формат ивента подразумевает 50 минутные разбор картины с комментариями режиссера и описанием исторических событий со стороны профессионального историка. Потом гости лектория зададут интересующие их вопросы по теме (30 минут).