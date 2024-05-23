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Новости Татарстана и Казани
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Жители Казани смогут обсудить фильм «Ибн Фадлан»
В 18:00 28 мая, в Казани пройдет обсуждение фильма «Ибн Фадлан». Регистрация уже запущена, сообщает «Миллиард. Татар». Вход на встречу свободный.
Уточняется, что станет первой встречей в формате разбора кинофильма с историком Искандером Измайловым и режиссером картины Айназом Мухаметзяновым.
Чтобы принять участие в дискуссии, надо зарегистрироваться. Все подробности можно узнать в соцсетях издания.
Формат ивента подразумевает 50 минутные разбор картины с комментариями режиссера и описанием исторических событий со стороны профессионального историка. Потом гости лектория зададут интересующие их вопросы по теме (30 минут).
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