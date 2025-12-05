Жители Казани смогут обменять макулатуру на билеты в театр и на спортивные матчи

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» пройдет в Казани 6 декабря. Тот, кто соберет 16 и более килограмм бумаги, получит билеты на спортивное или культурное событие в Казани, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте. Затем собрать белую или цветную бумагу, бумажные пакеты, открытки, конверты, картонные изделия, бумажные упаковки, книги, газеты, журналы и другую полиграфию.

Прием макулатуры пройдет 6 декабря с 10:00 до 14:00 на парковочной зоне ТЦ «Арт Центр» по адресу: г. Казань, ул. Н. Ершова д. 62. Найти пункт можно будет по логотипу Общественной организации «Будет Чисто».

В рамках акции действует специальная программа «Пуд на билет»: каждый, кто сдаст 16 и более килограмм макулатуры, получит билеты на баскетбольные и волейбольные матчи, а также в Татарский театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина. Количество билетов ограничено.

Напомним, республика принимает самое активное участие в акции «БумБатл». Татарстанцы уже собрали и отправили на переработку более 86 тонн макулатуры.