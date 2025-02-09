Жители Казани смогут наблюдать очень тесное сближение Луны и Марса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 9 февраля, жители Татарстана смогут увидеть покрытие Марса Луной или, по крайней мере, тесное сближение двух этих небесных тел. Об этом сообщает астрономический журнал «Астроверты» в своем Telegram-канале.

Специалисты отмечают, что затмение красной планеты Луной можно будет наблюдать к северу от линии касательного покрытия, которая пройдет от северо-западной части европейской территории России к Уралу, а также на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

В Казани очень тесное сближение Луны и Марса (всего 15 угловых секунд) можно будет увидеть в 23.03 по Москве. А в Набережных Челнах с 22.59 до 23.14 будет наблюдаться полноценное затмение Луной красной планеты.

При этом в Москве тесное сближение Луны и Марса (2 угловых минуты) будет видно в 22.47, а касательное покрытие в Санкт-Петербурге – в 22.30.

Для наблюдения за небесным явлением желающим понадобятся приборы – телескоп или хотя бы хороший бинокль. Сделать это невооруженным глазом не получится.

До конца февраля произойдут еще два затмения Луной небесных тел: 17-го числа покрытие Спики, самой яркой звезды в созвездии Девы, а 21-го числа – Антареса, ярчайшей звезды созвездия Скорпиона. Однако на территории России увидеть их будет нельзя, замечает пресс-служба Московского планетария.