Жители Казани смогут исследовать воздух в городе и у реки Казанки

9 августа на занятии Городской-лаборатории жители столицы Татарстана примут участие в мастер-классе: «Исследуем воздух в городе и у Казанки». Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Спикеры из сообщества «Дыши Казань» расскажут, как устроены современные датчики и газоанализаторы для измерения воздуха. Участники узнают, как анализируется состояние качества воздуха у реки, а также по каким косвенным признакам можно обнаружить загрязнение. Встреча запланирована на шесть часов вечера, на футбольных полях возле экстримпарка «УРАМ».

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе Президента РТ и реализуется под кураторством помощника Президента Татарстана Наталии Фишман-Бекмамбетовой и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».

Целью Стратегии является создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным парком Стратегии стал экстрим-парк «УРАМ» — он открылся летом 2020 года.