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Новости Татарстана и Казани
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Жители Казани смогут бесплатно получить юридическую консультацию
Автономная некоммерческая организация «Центр социальной реабилитации и адаптации» выиграл грант МКУ Аппарат Исполнительного комитета МО г. Казани для НКО, участвующих в реализации социально-значимых проектов в области профилактики терроризма и экстремизма.
Благодаря этому будет оказана бесплатная юридическая консультация населению. Юрист будет принимать каждый вторник с 9:00 до 12:00 в здании Общественной палаты РТ по адресу: Казань, ул. 8 Марта, д. 18б.
АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» помогает людям, которые остались без крыши над головой, осужденным, их родным, лицам, освободившимся из мест лишения свободы и ведет многие другие социальные проекты в Татарстане.
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