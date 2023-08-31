Жители Казани смогут бесплатно получить юридическую консультацию

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной реабилитации и адаптации» выиграл грант МКУ Аппарат Исполнительного комитета МО г. Казани для НКО, участвующих в реализации социально-значимых проектов в области профилактики терроризма и экстремизма.

Благодаря этому будет оказана бесплатная юридическая консультация населению. Юрист будет принимать каждый вторник с 9:00 до 12:00 в здании Общественной палаты РТ по адресу: Казань, ул. 8 Марта, д. 18б.

АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» помогает людям, которые остались без крыши над головой, осужденным, их родным, лицам, освободившимся из мест лишения свободы и ведет многие другие социальные проекты в Татарстане.