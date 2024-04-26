Жители Казани скандинавской ходьбой преодолели «Шаги долголетия»

В Казани прошел флешмоб «Шаги долголетия». Больше пятидесяти казанцев вышли на улицы Старо-Татарской слободы, чтобы заняться спортом. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

«Мы с вами обзавелись стиральными и посудомоечными машинами, личными автомобилями, и не заметили, как все меньше и меньше начали двигаться. А ведь это очень вредно – без движения человек быстрее стареет. Поэтому сегодняшнее мероприятие нацелено на то, чтобы обратить внимание человечества, что необходимо двигаться: гулять, устраивать утренние пробежки, делать зарядку», – отметила заместитель руководителя горздрава Казани Гульнара Гайфуллина.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Перед началом мероприятия всем желающим измерили давление и пульс, также медики пригласили жителей города на диспансеризацию.

Для казанцев провели спортивную зарядку, прочитали лекции о пользе движения и симптомах инсульта, а дальше их ждала танцевальная разминка.

Главное событие встречи – коллективное занятие скандинавской ходьбой, его провели специалисты седьмой поликлиники Казани.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«Мы уже шестой год подряд проводим такой тематический флешмоб. Мы его назвали “Шаги долголетия”, потому что мы начали заниматься скандинавской ходьбой вдоль озера Кабан. Мы решили не менять это название, потому что каждый наш шаг – движение, правильное питание, здоровый образ жизни – это шаг к долголетию. Гораздо дешевле заниматься профилактикой, чем лечить потом болезнь», – добавила главный врач городской поликлиники №7 Ольга Багданова.

В поликлинике подчеркнули, что занятия скандинавской ходьбой на набережной Кабана проводят в понедельник, среду и пятницу в 10 часов утра, и к ним может присоединиться любой желающий.