Большинство жителей Казани уже планируют отпуск в 2025 году

Большая часть жителей Казани (71%) уже планируют отпуск в 2025 году. Согласно проведенному опросу, 50% казанцев собираются уйти отдыхать летом, 10% — весной, 8% — осенью, а 5% — зимой. Еще у 11% работающих граждан нет конкретных предпочтений по времени: они будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров. Соответствующие результаты анкетирования опубликовал сервис SuperJob.

Женщины чаще мужчин планируют отпуск летом (53 и 43% соответственно) и весной (13 и 7%). 12% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких меньше — 9%.

Также среди тех, кто планирует отдохнуть летом, больше людей в возрасте до 44 лет.

Еще, согласно результатам опроса, люди с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще планируют отпуск весной, а респонденты, зарабатывающие свыше 100 тысяч рублей, чаще других выбирают отдых в зимой.

Время проведения опроса: 4—8 октября 2024 года.